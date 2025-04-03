للإقبال الكبير.. قصور الثقافة تمد برنامج احتفالات عيد الفطر بمسرح السامر ليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 12:35 مساءً - اليوم بمسرح السامر.. فلكلور بورسعيد وعروض الماريونت والموسيقى العربية في احتفالات عيد الفطر

نظرا للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مد برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك بمسرح السامر بالعجوزة، ليوم آخر، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد اليوم الخميس عددا من العروض تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ويبدأ برنامج الاحتفال في تمام التاسعة مساء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يتضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور البورسعيدي، تدريب وتصميم الفنان محمد صالح، بجانب فاصل غنائي لأشهر أغاني السمسمية.

كما يشمل البرنامج فقرة عرائس ماريونت تقدمها فرقة "أجيال لفنون العرائس" بقيادة الفنان عمرو حمزة، يعقبها سهرة طربية مع فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تتغنى خلالها بباقة من الأغاني التراثية المبهجة.

حفلات عيد الفطر المبارك بالسامر تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

أما العروض الفنية المخصصة للأطفال، فتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل.

تقدم الفعاليات بالمجان، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، ويشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، وثلاثة أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".