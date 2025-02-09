نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز التوني يخوض تجربة البرامج التليفزيونية بـ "فضفضت اوى" في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض المخرج معتز التوني تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، حيث انتهي من تصوير برنامجه الجديد بعنوان "فضفضت اوى" والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل 2025.

برنامج "فضفضت اوى"

برنامج "فضفضت اوى" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة.

نجوم برنامج "فضفضت اوى"

يشهد برنامج "فضفضت اوى" استضافة نجوم لامعة فى الوسط الفني منهم، منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى ابو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج احمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال، ويعرض قريبًا على إحدي القنوات التى سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

نجاح مسلسل موضوع عائلي 3

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.