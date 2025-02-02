تكريم غادة إبراهيم ومنة تيسير وهند عاكف وصفاء جلال بمهرجان أخبار النجوم الدولي 8 فبراير

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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان أخبار النجوم الدولي يكرم منة تيسير وغادة إبراهيم وهند عاكف وصفاء جلال 8 فبراير

قررت إدارة مهرجان أخبار النجوم الدولي برئاسة الدكتور علاء البلتاجي تكريم نخبة من نجوم الفن وأبرزهم: غادة إبراهيم ومنة تيسير وهند عاكف وصفاء جلال يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل بفندق توليب جاردينيا في مدينة نصر.

مهرجان أخبار النجوم الدولي يعتمد في دورته الأولى على تكريم كوكبة من الفنانين والإعلاميين الذين أثروا في المجال الفني والإعلامي والشخصيات العامة بالمجتمع المصري والعربي.

عن المهرجان:

من ناحية أخرى يهدف مهرجان أخبار النجوم الدولي إلى تقديم الجوائز للمبدعين في العديد من الفئات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي مما يجعله مناسبة هامة لدعم وتحفيز الفنانين والمبدعين في كافة التخصصات.

من جانبه أعرب الدكتور علاء البلتاجي رئيس مهرجان أخبار النجوم 2025 عن سعادته وفخره بإنطلاق الدورة الأولى من المهرجان الذي يعد من أبرز الفعاليات الفنية التي تساهم في تسليط الضوء على النجوم والمواهب المبدعة في مختلف المجالات وأكد على أن المهرجان يشكل منصة هامة للإحتفاء بالفن والفنانين ويعكس دور الفن في توحيد الشعوب وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأشار "البلتاجي" إلى أن المهرجان سيضم مجموعة من الفعاليات المميزة وتكريمات خاصة لعدد من الشخصيات الفنية البارزة.

وفي ختام حديثه شدد الدكتور علاء البلتاجي أن مهرجان "أخبار النجوم الدولي" يمثل فرصة لعرض إبداعات الفنانين من مختلف البلدان وأنه يدعم بشكل كبير الفن والإبداع في المنطقة العربية والعالم.