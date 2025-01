تفاصيل فيلم "The Seven Dogs" الذي يجمع أحمد عز مع كريم عبدالعزيز للمرة الثانية

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي أحمد عز وكريم عبدالعزيز معا في فيلم كيرة والجن، يعودوا للتعاون معا مرة آخرى من خلال فيلم جديد برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.

منشور تركي آل شيخ:

حيث قام المستشار تركي آل شيخ بنشر مجموعة صور من كواليس فيلم The Seven Dogs والذي يتم تصويره في استوديوهات الحصن، وقال "اليوم يوم مهم في تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي... بدأ تصوير فيلم "The Seven Dogs" من قصتي وفريق Big Time.

وأضاف:" سيكون أول فيلم يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time، مع أكبر إنتاج عربي حتى الآن."

وأشار آل الشيخ إلى أن ميزانية الفيلم تتجاوز 40 مليون دولار، ويشارك فيه أحمد عز وكريم عبدالعزيز كأبطال، مع إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal، الذين كان آخر أعمالهم فيلم "Bad Boys 3".

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث الذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية وشاركه البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، باسم سمرة، محمد لطفي، ومن إخراج طارق العريان.

وكان آخر أعمال كريم عبدالعزيز هو مسلسل الحشاشين الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أحمد عيد، نيقولا معوض وغيرهم، ومن إخراج بيتر ميمي.