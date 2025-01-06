نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فين الألبوم الجديد".. محمد سعد يرد على تامر حسني بعد إشادته بـ "الدشاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان محمد سعد، على النجم تامر حسني بعد إشادته بفيلم “الدشاش” والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية محققًا نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما.

وأعاد محمد سعد نشر رسالة تامر حسني له عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وقال: "حبيبي يا تمورا يا أبو الجدعنة يا نجم الجيل كلك ذوق في فنك وكلامك شرفتني، وفين الألبوم الجديد أنا مستني صبح صبح ع الغاليين".

و سبق، أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و9 يناير بجميع الدول العربية».

قصة فيلم الدشاش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

أبطال فيلم الدشاش



ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.