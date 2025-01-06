فن ومشاهير

جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح مصطفى كامل العضوية البروفيشنال كشاعر وملحن

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القاهرة - محمد ابراهيم - مصطفي كامل يحصل علي العضوية البروفيشينال علي مستوي العالم كشاعر وملحن

مصطفى كامل
مصطفى كامل

منحت جمعيّة المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسيّة "الساسيم" خطابات التهنئة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لإخطاره بإعتماده الرسمى ضمن محترفي العالم كشاعر وملحن مصري "العضوية البرفيشينال" حيث تخطت أعماله الناجحة الأف وثلاثمائة أغنية.

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ووجه الفنان مصطفى كامل الشكر لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة الأساتذه منهم فوزي والجبيلي وعرابي  وحمدان وحوار  ودنيا ومرسي وعوض وعبد العزيز وأش أش.

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وأضاف أتمني من زملائي بمجلس إدارة الجمعية بمصر متابعة ماوصلني من أخبار سعيده ومؤسفة في نفس الوقت، عماحدث من إهدار مايقارب النصف مليون دولار متحصلات أكبر عمل ناجح لي بأمريكا الآن ومنذ شهور، عن إستغلال ألحاني وكلماتي لأغنية بابا فين من أشهر مطربي أمريكا، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر.

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ويأتي منح الساسيم للفنان مصطفى كامل حيث أنه يعد واحدًا من قليلين نجحوا في فرض بصمتهم الخاصة على فن الغناء العربي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تألقه وتعاونه في مسيرته الغنائية مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى في الكتابة والتلحين وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحماده هلال ومحمد محيي وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج ووردة الجزائرية وعفاف راضى وغيرهم بكثير.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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