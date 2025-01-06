القاهرة - محمد ابراهيم - حسين الجسمي يتألق في حفل غنائي ضخم بالقرية العالمية بدبي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي أمس الأحد الموافق يوم 5 من شهر يناير الجاري حفلًا غنائيًا مميزًا في القرية العالمية بمدينة دبي، وسط حضور جماهيري كبير تنوع بين مختلف الأعمار والجنسيات، مما أضفى على الحفل أجواء استثنائية من الفرح والتفاعل.

حسين الجسمي من حفل الإمارات

تفاصيل حفل حسين الجسمي

قدم الجسمي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يعشقها الجمهور، منها: "بشرة خير"، "حبيتك"، "أنا لها شمس"، "مهم جدًا"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت المسرح وأدخلت الحاضرين في حالة من الطرب والانسجام.

الفنان حسين الجسمي من حفل الإمارات

حسين الجسمي من حفل الإمارات

و أختتم الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفله الغنائي في القرية العالمية بدبي بأجواء مفعمة بالحب والتقدير لجمهوره، وفي نهاية الأمسية حرص "الجسمي" على توجيه رسالة شكر وعرفان للحضور قائلًا: "مساء الخير على أحلى جمهور في العالم"، مما أشعل حماس وتصفيق الجمهور الذي غصت به أرجاء المكان.

وأضاف الجسمي لمسة مميزة على الحفل من خلال تقديم وصلة عزف منفرد على البيانو، حيث أظهر مهارته الموسيقية وسط أجواء من الانسجام، لتلقى هذه الفقرة إعجابًا كبيرًا من الحاضرين الذين تفاعلوا معها بحرارة.

يُذكر أن الحفل تميز بالتفاعل الكبير من الجمهور، حيث رددوا كلمات الأغاني مع الجسمي في مشهد يعكس مدى الحب الذي يحظى به الفنان في قلوب محبيه.