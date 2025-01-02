شذى حسون تستقبل العام الجديد بعمل غنائي رومنسي "قلبي اختار"

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أحمد جودة - القاهرة - تدخل النجمة العراقية شذى حسون العام الجديد بنشاط فني، حيث اختارت أن تطرح مع بداية العام 2025 عملها الغنائي الجديد بعنوان "قلبي اختار"، وصدرت حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

تفاصيل أغنية “قلبي اختار”

جاءت أغنية "قلبي اختار" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي، اذ تُعد من الأغنيات الرومنسية على طريقة Tropical House، كما وتم اضافة آلة الجيتار مع العزف على الصولو لإظهار الرومنسية اذ يُعد الجيتار من الآلات الموسيقية الرومنسية.

وقدمت شذى حسون أغنية "قلبي اختار" بإحساسها وطريقتها الخاصة في تأدية هذا اللون الغنائي الرومنسي، خاصة وأن الأغنية رومنسية بكل تفاصيلها من حيث الموضوع واللحن والتوزيع الموسيقي.

صدرت أغنية "قلبي اختار" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة في تعاون جديد يجمعهما. صُورت الأغنية في قصر عائشة فهمي في الزمالك حيث تم تسليط الضوء على معلم سياحي وأثري في مصر.

فكرة الكليب

تقوم فكرة الكليب على فرقة رقص يتدربوا في القصر، وتلعب شذى حسون دور البطلة التي تُحب بطل الفرقة وتضع له الورود ظنًا منها بأنه لا يعرف في حبها له، وفي النهاية يُفاجئها بخاتم الزفاف حيث اتضح أنه يعرف كل شيء عن حبها له.

وأعربت شذى حسون أن سعادتها بإستقبال العام الجديد بأغنية "قلبي اختار" التي وصفتها بالأغنية القريبة من قلبها، متمنيةً أن يختار كل إنسان ما يُناسب قلبه وحياته من فرح وسعادة.

أغنية "قلبي اختار" من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودي منير وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.