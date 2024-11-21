محافظ القليوبية يلتقي رئيس التنسيق الحضاري لبحث تطوير القناطر الخيرية وتحويل المناطق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - بحث المهندس أيمن إبراهيم، محافظ القليوبية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، سُبل التعاون بين المحافظة والجهاز تطوير القناطر الخيرية، وذلك بمقر الجهاز.

حيث عرض المهندس محمد أبو سعدة، المشروع الذي أعده الجهاز لتطوير القناطر الخيرية، في إطار خطة الدولة لتطوير واحياء الحدائق التراثية والذي يشمل ترميم النظام الهيدروليكي لعمل القناطر والحدائق المفتوحة المحيطة بها والكباري والممرات التراثية بالقناطر، وإضافة عناصر فرش الفراغات العامة وإضافة مناطق خدمية ومسارات للدراجات والخيل ومرسى للمراكب النيلية .

واستعرض محافظ القليوبية، المناطق غير المستغلة بالمحافظة لإدراجها بمشروع التطوير، مؤكدًا على ضرورة أن تتضمن أعمال التطوير الجانب الآخر من كورنيش بنها، وعمل مرسى نهري يشمل الاتوبيس النهري ومراكب نيلية ويخوت، لتكون منطقة القناطر الخيرية والحدائق المحيطة بها مدرجة على خريطة السياحة النيلية والسياحة البيئية الريفية، مما يضع محافظة القليوبية على قائمة المدن المستدامة والعمارة البيئية الخضراء، بالإضافة إلى استغلال موارد المحافظة البيئية والطبيعة بموقعها الفريد والمتميز بين فرعي رشيد ودمياط لتعظيم العائد الاقتصادي والعوائد الاستثمارية من الموارد غير المستغلة بالمحافظة وتحويلها إلى منتجع سياحي بيئى نيلي من خلال عمل أكواخ خشبية بطول الجزء المطل على النيل من منطقة جزيرة الشعير، وعمل مرسى خاص باليخوت حيث يحظى السائح بنزهة في أحضان الطبيعة بعيداعن ضوضاء المدينة على غرار المنتجعات البيئية الريفية، موضحًا أهمية تطوير محلج القطن وتحويله إلى نشاط سياحي ويتم عرض ماكينة الحلج التراثية به، و التي تم انشائها عام 1902 لتصبح القناطر على خريطة السياحة المصرية.