أمير المصري يشارك بفيلم See it, Say it في مهرجان لندن السينمائي بدورته الـ 68

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف مهرجان لندن السينمائي عن عرض فيلم See it, Say it للنجم أمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 68 من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين 9 لـ 20 أكتوبر في مدينة لندن.



أحداث فيلم See it, Say it

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك، يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز كمال.

وفي سياق آخر، طرح التريلر الرسمي لفيلم In Camera بطولة أمير المصري، ومن المقرر طرحه في السينمات بالمملكة المتحدة وإيرلندا والدول الأوروبية يوم 13 سبتمبر المقبل.

أحداث فيلم In Camera

وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

تفاصيل فيلم Giant

وفي سياق منفصل ، يصور أمير المصري حالياً فيلم Giant، ويسرد العمل قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلي بطل ملاكمه كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون.