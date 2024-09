نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز الفائزين لـ جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت فعاليات ختام النسخة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي كانت حافلة بالأفلام القوية، وشهدت حضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

حصل الفيلم البريطاني Paul & Paulette Take A Bath على جائزة الجمهور في مسابقة أسبوع النقاد، وذهبت الجائزة الرئيسية إلى الفيلم البرتغالي Manas.

وذهبت جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم العام الماضي إلى Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس، بينما ذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم Evil Does Not Exist للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي.

وفيما يلي قوائم جوائز مهرجان فينيسيا لعام 2024..

الأسد الذهبي

“The Room Next Door،” Pedro Almodóvar



لجنة التحكيم الخاصة

“April،” Dea Kulumbegashvili

الأسد الفضي (لجنة التحكيم الكبرى)

“Vermiglio،”‘” Maura Delpero



أفضل مخرج

Brady Corbet، “The Brutalist

أفضل ممثل

Vincent Lindon، “The Quiet Son

أفضل ممثلة

Nicole Kidman، “Babygirl”

أفضل سيناريو

Murilo Hauser، Heitor Lorega، “I’m Still Here”

أفضل ممثل صاعد

Paul Kircher، “And their Children After Them”

جائزة لجنة التحكيم الكبرى

“Ito Meikyu،” Boris Labbé



جائزة لجنة التحكيم الخاصة

“Oto’s Planet،” Gwenael François

جائزة الإنجاز

“Impulse: Playing With Reality،” Barry Gene Murphy، May Abdalla

جوائز آفاق

أفضل فيلم

“The New Year That Never Came،” Bogdan Mureşanu

The New Year That Never Came

أفضل مخرج

Sarah Friedland، “Familiar Touch”



لجنة التحكيم الخاصة

“One of Those Days When Hemme Dies،” Murat Firatoglu



أفضل ممثلة

Kathleen Chalfant، “Familiar Touch”

أفضل ممثلة في مسابقة آفاق



أفضل ممثل

Francesco Gheghi، “Familia

أفضل سيناريو

Scandar Copti، “Happy Holidays

أفضل فيلم قصير

“Who Loves the Sun،” Arshia Shakiba

HORIZONS EXTRA

جائزة الجمهور:

“The Witness،” Nader Saeivar

كلاسيكيات فينيسيا

أفضل وثائقي

“Chain Reactions،” Alexandre O. Philippe

أفضل فيلم مرمم

“Ecce Bombo،” Nanni Moretti

VENICE IMMERSIVE