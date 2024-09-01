نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحريفة 2.. انطلاق تصوير فيلم "الريمونتادا" بطولة نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صناع فيلم الحريفة عن بدء تصوير الجزء الثاني من العمل، والذي جاء تحت عنوان الريمونتادا، والمقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

طارق الجنانينى يكشف عن كلاكيت فيلم الحريفة 2

كشف المنتج طارق الجنانينى عن كلاكيت فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوى وأحمد غزى ونور إيهاب، بعنوان الريمونتادا، بقيادة المخرج كريم سعد، وذلك بعد اعتذار المخرج رؤوف السيد.

نور النبوي يروج لـ الحريفة 2

وشارك نور النبوي، صورة من كواليس الجزء الثاني من فيلم الحريفة، عبر خاصية القصص القصيرة بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، فيلم الحريفة 2 الريمونتادا.

ترويج صناع فيلم الحريفة للجزء الثاني

وسبق وروج صناع فيلم الحريفة عن تحضريهم للموسم الثاني من العمل وذلك من خلال نشر فيديو يكشفون من خلاله عن رغبتهم في شباب جدد لعمل الجزء الثاني من العمل، حيث قالوا فيه: الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥.. تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا ولو في showreel ابعتوا على الايميل.

ابطال فيلم الحريفة

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.

قصة فيلم الحريفة

وتدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم، ويعيش في طبقة غنية، ولكن فجأة تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يجد عالم مختلف تمامًا، ويتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات كرة قدم بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ويساعدهم علي التدريب معلمهم بالمدرسة والذي يلعب شخصيته الكابتن حسام ميدو