نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، تحقيق إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، ومن بين هذه الأفلام: ولاد رزق 3 -القاضية، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك، إكس مراتي، أهل الكهف، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس السبت.



فيلم “إكس مراتي”

تصدر فيلم "إكس مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل المركز الأول في شباك التذاكر، أمس السبت،حيث حقق إيرادات بلغت

900 ألف و140 جنيها.

فيلم "ولاد رزق3"

حقق فيلم "ولاد رزق3- القاضية" بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، إيرادات في شباك التذاكر، أمس السبت بلغت 222 ألفا و602 جنيه.

فيلم "اللعب مع العيال"

بينما حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 160 ألفا و781 جنيها، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

فيلم "عصابة المكس"

وحقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات بلغت 56 ألفا و364 جنيها، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر.



فيلم "جوازة توكسيك"

وحقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيرادات بلغت 32 ألفا و378 جنيها.

فيلم "أهل الكهف"

وحقق فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، إيرادات بلغت، ليحتل المركزالأخير في شباك التذاكر