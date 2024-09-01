نجوى فؤاد: بقرأ القرآن الكريم كل خميس والحجاب هدية حلوة من ربنا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن طقوسها الدينية التي تفعلها، مؤكدة أنها تواظب على قراءة القرآن الكريم في يوم الخميس من كل أسبوع، كما تحدثت عن فكرة ارتداء الحجاب.

تصريحات نجوى فؤاد



وتابعت نجوى فؤاد خلال لقائها في برنامج "تابوو" من تقديم الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "دجلة": "كل يوم خميس لازم اقرأ قرآن، إلا لو كنت عيانة ودا حصل في أيام قليلة، لازم ساعة أو ساعتين قرآن، احط الطرحة وابدأ أصلي ركعتين لله وأقعد اقرأ القرآن، لو كان عندي إيه يستنوني".



وتابعت نجوى فؤاد: "قراءة القرآن بتثقف وتعلمك تاريخ بلدك وتفهمك دينك وتفهمك حاجات كتير جدا يمكن مأخدتهاش في الجامعة".



وخلال اللقاء قدم نزار الفارس هدية لنجوى فؤاد وهي عبارة عن طرحة سوداء وطلب منها أن تضعها وسألها كم يكفيها معاش في الشهر وترتدي الحجاب وتلتزم به؟

نجوى فؤاد تطلب هذا الأمر



لترد عليه نجوى فؤاد قائلة: "وفرلي أعيش وافتح بيتي كويس، الحجاب يعنيلي حاجات كتير جدا دا حاجة مقدسة جدا أنا يوم ما ألبسه على طول لازم اعتزل، ودي أحلى هدية".



قائلة: "وفرلي أعيش وافتح بيتي كويس، الحجاب يعنيلي حاجات كتير جدا دا حاجة مقدسة جدا أنا يوم ما ألبسه على طول لازم اعتزل، ودي أحلى هدية".



