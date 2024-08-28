نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يعود لغناء تتر المسلسلات الخليجية بعد طول غياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المعروف بلقب "جبل الأغنية العربية"، إلى عالم تترات المسلسلات الخليجية بعد فترة طويلة.

وقد أعلن الجسمي عبر قناته الرسمية على يوتيوب عن طرحه لأغنية تتر مسلسل "فعل ماضي"، التي تعود إلى تعاونه مع الملحن ياسر بوعلي وتوزيع موسيقي براك المطوع.

تفاصيل الأغنية وكلماتها

كتب كلمات الأغنية الشاعر أحمد الصانع، التي تعبر عن موضوع المسلسل وتدور حول قصته. تبدأ الأغنية بعبارات تعكس صراع الشخصيات حول الماضي والمشاعر المتبادلة، حيث تقول الكلمات: "فعل ماضي، أبد ما كنت به راضي

أنا مشغول بك، ما كنت له فاضي

في هالدنيا البشر ~ تخطي وتتعلّم

حبيبي.. لا تحاسبني على الماضي"

ردود الفعل من أبطال المسلسل

تضمن فيديو المسلسل الذي عرض تتر الأغنية مشاهد لأبطال العمل وهم يستمعون لأغنية التتر لأول مرة بصوت حسين الجسمي. وقد تميز الفيديو بأسلوب إخراجي جميل أخرجه الفنان عبدالله بوشهري.

المسلسل يضم نخبة من النجوم مثل محمود بوشهري، شجون، على كاكولي، زينة مكي، وطيف، وهو من تأليف علياء الكاظمي.

عرض المسلسل عبر منصة شاهد

سيعرض مسلسل "فعل ماضي" على منصة شاهد، من إنتاج شركة POTATO PRODUCTION، وقد تم طرح تتر المسلسل عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على يوتيوب، إلى جانب جميع المنصات والمكتبات المتخصصة في عرض الأغنيات العربية والعالمية.