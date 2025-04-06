وزير الاعلام الكويتى: تهيئة البيئة الداعمة لإبداع وتميز الشباب الخليجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 09:31 صباحاً - استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اليوم السبت، وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان النيادي لدى وصوله إلى الكويت في مستهل زيارته الرسمية للبلاد.

وأكد المطيري في تصريح صحافي عقب الاستقبال عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الشبابية بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتطوير إمكاناتهم وإعدادهم للقيام بدورهم الحيوي في بناء أوطانهم مرحبا بالوزير النيادي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات الخليجية تعكس روح التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيها نحو تحقيق التكامل في مختلف المجالات لا سيما في تطوير العمل الشبابي وتهيئة البيئة الداعمة لإبداع وتميز الشباب.

حضر الاستقبال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ وعدد من مسؤولي الهيئة كما حضره سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي.