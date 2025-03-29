المجمع الفلكي السعودي: كسوف الشمس نهاية رمضان ليس عائقا لرؤية هلال شوال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:31 مساءً - أكد مدير مرصد جامعة المجمع الفلكي السعودي عبد الله الخضيري أن الكسوف الشمسى في نهاية شهر رمضان المبارك ليس عائقا لرؤية هلال شهر شوال من المرصد الفلكي السعودي.

وقال الخضيري, في تصريح خاص لقناة (السعودية الإخبارية) اليوم (السبت) :"إن المجمع الفلكي رصد جميع مواقع الكسوف الذي يعتبر أول كسوف للشمس في عام 2025" مضيفا أنه يمكن بكل سهولة رؤية هلال شوال في السعودية بالتزامن مع حدوث الكسوف الجزئي للشمس.

وشدد المسؤول السعودي على انتهاء جميع المعتقدات الفلكية القديمة التي كانت تؤكد صعوبة رؤية الهلال أثناء حدوث كسوف كلي أو جزئي للشمس.

وكانت الجمعية الفلكية في جدة قد كشفت في وقت سابق عن كسوف جزئي للشمس تشهده الكرة الأرضية اليوم السبت, ولن يكون مشاهدا في المملكة حيث يغطي القمر 93 % من قرص الشمس مما يجعلها تبدو أنها غير مكتملة.

وبدأت لجان الترائي في السعودية اليوم (السبت) عمليات تحري رؤية هلال شوال فيما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال والإبلاغ فور رؤيته بالعين المجردة بواسطة المناظير أقرب محكمة وتسجيل هذه الشهادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يشهد فيه العالم اليوم (السبت) في عدة مناطق ظاهرة فلكية تزامنا مع نهاية شهر رمضان, كسوف جزئي للشمس لمدة 4 ساعات.