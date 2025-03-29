امير الكويت يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين للتهنئة بقرب حلول عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 10:28 صباحاً - تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم علية موفور الصحة والعافية.

وقد شكره امير دولة الكويت على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة السعيدة مقدرا له هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.