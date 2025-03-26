الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم وآخر معسكرات ”الدعم السريع” بالعاصمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - يواصل الجيش السوداني تحقيق مكاسب ميدانية في معركته المستمرة ضد ميليشيا الدعم السريع، إذ تمكن خلال الساعات الماضية، من استعادة السيطرة على عدة مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم.

وكشفت مصادر عسكرية لوكالة "رويترز" عن تطويق الجيش السوداني لمطار الخرطوم والمناطق المحيطة به، في خطوة تُمثل تحولًا استراتيجيًا في مجريات القتال.

وأعلن الجيش السوداني في بيان له، اليوم الأربعاء، السيطرة على آخر معسكرات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" في السودان، إن "الجيش حرر عددًا من الضباط والمدنيين بعد استعادته مناطق واسعة في ولاية الخرطوم من سيطرة الدعم السريع"، مضيفًا أن "الجيش اقتحم المدخل الشمالي لشارع الستين شرق الخرطوم".

وأضاف: "سيطرت القوات على معسكر طيبة التابع لميليشيا الدعم السريع في محلية جبل أولياء، إضافة إلى اللواء الأول مشاة في منطقة الباقير جنوب الخرطوم".

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط في وسط الخرطوم بهدف إعلانها منطقة آمنة بالكامل. كما نجح الجيش في السيطرة على كلية الهندسة بجامعة السودان وحي النزهة ومنطقة "الجديد الثورة"، إلى جانب تقدمه نحو جسر سوبا من الناحية الغربية.

ووفقًا لمراسل "القاهرة الإخبارية" في السودان، فإن ميليشيا الدعم السريع انسحبت من عدة مواقع كانت تتمركز فيها شرق الخرطوم واتجهت نحو منطقة خزان جبل أولياء جنوبًا.

وذكر الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش يواصل التقدم على عدة محاور، إذ تمكن من السيطرة على المناطق الجنوبية الغربية من ولاية الخرطوم، كما نجح في استعادة السيطرة على الجبهة الغربية لجسر المنشية.

وأشار إلى أن العمليات البرية مستمرة لاستعادة الخرطوم بالكامل من سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في ظل نزاع دموي، منذ أبريل 2023، أسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل وفق تقديرات رسمية.