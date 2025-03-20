الجيش السوداني يحكم حصاره على القصر الجمهوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 09:32 صباحاً - فرض الجيش السوداني حصارًا مُحْكَمًا حول مواقع ميليشيا الدعم السريع في وسط العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري، بعد أن قطع إمدادات الدعم عن عناصر الميليشيا.

وفي وقت سابق، أفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بنشوب معارك ضارية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة القتال، إذ تمكن الجيش السوداني من التقدم نحو وسط الخرطوم واستعادة السيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع.