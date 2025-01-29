الأمانة العامة للجامعة العربية تبدأ الاجتماعات التحضيرية للدورة ( 48) لمجلس وزراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 03:31 مساءً - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية العراق اجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس (الشبابية - الرياضية – المالية) بتاريخ 29 يناير 2025، واجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في 30 يناير 2025 في جمهورية العراق. برئاسة معالي الدكتور/ أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية.

صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار جهود جامعة الدول العربية من أجل النهوض بالشباب العربي وتمكينهم على كافة المستويات حيث يُشكل الشباب القوة الدافعة لتحقيق التنمية والارتقاء لأي مجتمع من المجتمعات من خلال السعي الى إعادة البناء نحو الافضل، وتعزز القدرة على تحقيق الريادة المستقبلية وضمان استدامتها، لذا تسعى حكومات دول العالم إلى الاستثمار في الشباب عبر بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي والتي تقع على عاتق الحكومات العربية خاصة وزراء الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على شباب امتنا العربية باعتباره طاقة بشرية هائلة في بناء الأوطان ودعم التنمية العربية.

واشارت أبو غزالة، بأن اجتماع الدورة (48) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيعقد يوم الجمعة 31 يناير 2025 برئاسة معالي السيد/ أحمد محمد حسين المبرقع – وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق بصفتها الدول المستضيفة.

أوضحت معاليها ، أن جدول أعمال هذه الدورة الحالية سيتناول العديد من الموضوعات الهامة ومنها؛ اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، اللقاء العشرون لشباب العواصم العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الملتقى العربي للاستغوار والرياضات الجبلية بالجمهورية التونسية، ملتقى " دور الشباب في التغيير الاجتماعي ومساهمتهم في التنمية المستدامة " بجمهورية الصومال الفيدرالية، دورة تكوينية حول العمل التطوعي بالمملكة المغربية، متابعة نتائج منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، منتدى التعاون العربي الصيني عاصمة الشباب العربي لعام 2025، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، سفينة النيل للشباب العربي بجمهورية مصر العربية، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2025. ويتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية بدولة فلسطين المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجمهورية الجزائرية، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات، بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، دورة الالعاب العربية الرياضية السادسة عشر 2027 بالمملكة العربية السعودية.

أكدت سعادتها بأن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) تحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.