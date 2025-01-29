وزير الخارجية الإيراني: حالة عدم الثقة لا تزال قائمة في العلاقات بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 12:31 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن حالة "عدم الثقة" لا تزال موجودة وقائمة في إيران مع الولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي وفق الوكالة الفرنسية، أن عدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية، إذ تحتاج إيران إلى إجراءات عملية وسياسات محددة.

وأضاف أن الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه نفذته إيران، لكن الطرف المقابل هو من خرقه، موضحًا أن محادثات طهران مع الدول الأوروبية تتواصل وتنتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته.

وأشار إلى أنه يجدر بالإدارة الأمريكية الجديدة السعي إلى استعادة ثقة طهران إذا ما أرادت جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، بأنه يرغب في تفادي الضربات العسكرية على المنشآت النووية بإيران، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك بالتوصل إلى اتفاق.