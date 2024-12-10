نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل فنادق شارع الهرم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يعتبر شارع الهرم في القاهرة واحدًا من أشهر الوجهات السياحية في مصر، ويحتضن مجموعة متنوعة من الفنادق التي تلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين،لا تقتصر فوائد هذه الفنادق على قربها من الأهرامات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديمها لخدمات راقية وتجارب إقامة استثنائية،في هذا المقال، سنقوم باستعراض أبرز الفنادق في شارع الهرم، مع التركيز على فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى خيارات الأربع والثلاث نجوم، وكذلك المعالم السياحية والمطاعم القريبة.

فنادق 5 نجوم في شارع الهرم



1،فندق ماريوت مينا هاوس



يُعتبر فندق ماريوت مينا هاوس من أفضل الخيارات للإقامة الفاخرة في منطقة الهرم،يتميز بموقعه الاستثنائي بالقرب من جامعة القاهرة والأهرامات، بالإضافة إلى إطلالته المباشرة على الأهرامات، مما يوفر للضيوف تجربة بصرية رائعة،ويجاور الفندق المتحف المصري الكبير، الذي يُتوقع أن يصبح واحدًا من أهم معالم الجذب السياحي في القاهرة بعد افتتاحه.

الخدمات والمرافق

حمامات رخامية فاخرة مستوحاة من الطراز الفرعوني.

حدائق داخلية وخارجية مذهلة.

مسبح خارجي كبير.

نادي صحي وصالة جيم.

بوفيه إفطار مجاني وشاي ما بعد الظهر.

أسعار الغرف

تبدأ أسعار حجز الغرف من 107 يورو للغرفة الفردية لليلة الواحدة، مع تقديم خصومات مميزة لكبار السن خلال العام.

2،فندق بيراميدز الهرم جيزة



يقع فندق بيراميدز الهرم جيزة على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ويعد خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن الراحة والقرب من المعالم السياحية،يبعد الفندق حوالي 7 كم عن دريم بارك و15 كم عن جولف دريم لاند، مما يجعله قريبًا من العديد من أماكن الترفيه.

الخدمات والمرافق

مركز سبا ومنتجع صحي للمساج والساونا.

بوفيه إفطار يومي على تراس يطل على الأهرامات.

غرف كلاسيكية وأجنحة رئاسية وديلوكس مطلة على الأهرامات.

أسعار الغرف

تبدأ أسعار الحجز من 48 دولارًا للغرفة الواحدة في الليلة، وتصل إلى 91 دولارًا للأجنحة الفاخرة.

3،فندق ميركيور الهرم الجيزة القاهرة



يقع فندق ميركيور في ميدان الرماية، على بعد كيلومتر واحد فقط من الأهرامات، ويُعتبر من الفنادق المميزة في المنطقة،يقع الفندق بالقرب من دريم بارك وتمثال أبو الهول، مما يجعله قاعدة مثالية لاستكشاف الجيزة.

الخدمات والمرافق

مساحات خضراء شاسعة تحيط بالفندق.

حمام سباحة وسبا وحمامات بخار.

مطاعم تقدم إفطار كونتيننتال وأطباق عالمية.

أسعار الغرف

تتراوح أسعار الغرف بين 60 إلى 110 دولارًا لليلة الواحدة، مع توفر تخفيضات مناسبة عند الحجز لفردين.

فنادق 4 نجوم في شارع الهرم



1،فندق بارسيلو



يعتبر فندق بارسيلو خيارًا مريحًا للزوار، حيث يقع بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ويبعد حوالي 4 كم فقط عن الأهرامات،يتميز بموقعه المتميز في شارع الهرم، مما يجعله قريبًا من مراكز التسوق والمعالم السياحية.

الخدمات والمرافق

غرف متنوعة مثل السوبيريور والديلوكس والأجنحة.

مطاعم تقدم بوفيه مفتوح وأطباق كونتيننتال.

خدمة بخمس لغات لتسهيل الإقامة.

أسعار الغرف

تتراوح أسعار الحجز بين 64 إلى 125 دولارًا للغرفة الواحدة في الليلة.

2،فندق جوهرة



يُعد فندق جوهرة واحدًا من الفنادق القريبة من الأهرامات، حيث يقع في منطقة حيوية تتيح الوصول بسهولة إلى المتاجر والمطاعم،يُعرف الفندق بأسعاره المعقولة، مما يجعله من أرخص فنادق شارع الهرم.

الخدمات والمرافق

غرف متنوعة تشمل الغرف المزدوجة والثلاثية وجناح ديلوكس.

مسابح داخلية وخارجية، وغرف سبا وساونا.

إفطار كونتيننتال وحلال.

أسعار الغرف

تبدأ أسعار الغرف من 22 دولارًا وتصل إلى 78 دولارًا للجناح العائلي.

3،فندق حور محب



يقع فندق حور محب بالقرب من الأهرامات وبرج القاهرة، ويُعتبر خيارًا جيدًا للمسافرين الذين يبحثون عن إقامة مريحة بأسعار معقولة.

الخدمات والمرافق

غرف مكيفة متنوعة تشمل الغرف المزدوجة والثلاثية.

مسابح، تراسات للتشمس، وحمامات بخار.

خدمات إضافية مثل الدي جي، والمنتجعات الصحية.

أسعار الغرف

تبدأ أسعار الغرف من 28 دولارًا لليلة الواحدة.

فنادق 3 نجوم في شارع الهرم



1،فندق انديانا



2،فندق سويس إن النيل



3،فندق كليوباتر



تعتبر هذه الفنادق الثلاث من بين خيارات الإقامة الاقتصادية في شارع الهرم،تقدم هذه الفنادق خدمات أساسية مثل غرف مكيفة، إنترنت مجاني، وموقعها القريب من المعالم السياحية الرئيسية.

المعالم القريبة من شارع الهرم



الأهرامات وأبو الهول



تعتبر الأهرامات وأبو الهول من أبرز المعالم السياحية في العالم، وتقع على مقربة من معظم فنادق شارع الهرم.

متحف الحضارة المصرية



يقدم المتحف مجموعة كبيرة من المعروضات التي تروي تاريخ مصر من العصور القديمة حتى العصر الحديث.

حديقة الأورمان



تمثل مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتنزه، وتقع بالقرب من شارع الهرم.

مسجد السلطان حسن



يعتبر أحد أجمل مساجد القاهرة وأهم المعالم الإسلامية.

أفضل مطاعم شارع الهرم



1،مطعم أبو السيد



يقدم مأكولات مصرية تقليدية بأجواء شعبية مميزة.

2،مطعم الصاوي



يشتهر بتقديم تشكيلة واسعة من المأكولات المصرية والعربية.

3،مطعم جحا



يمتاز بديكور فريد وجو عائلي، حيث يقدم أطباقًا محلية وعالمية.

4،مطعم فتوح



متخصص في المأكولات البحرية، ويُعتبر من الخيارات المفضلة لعشاق الأطباق البحرية.

أسئلة شائعة حول فنادق شارع الهرم



1،ما هي أفضل فنادق شارع الهرم في القاهرة



تشمل بعض من أفضل الفنادق في شارع الهرم فندق ماريوت مينا هاوس، وفندق بيراميدز الهرم جيزة، وفندق ميركيور الهرم الجيزة.

2،هل يوفر فندق ماريوت مينا هاوس إطلالة مميزة على الأهرامات



نعم، يوفر فندق ماريوت مينا هاوس إطلالة ساحرة على الأهرامات.

3،ما هي الخدمات التي يوفرها فندق بيراميدز الهرم جيزة



يقدم الفندق خدمات متعددة مثل مركز سبا، وحمامات سباحة، وركن مخصص للسيارات.

4،كيف تتنوع أسعار الحجز في فندق ميركيور الهرم الجيزة القاهرة



تتراوح أسعار الغرف بين 60 إلى 110 دولارات، مع تقديم تخفيضات عند الحجز لفردين.

5،هل يوفر فندق جوهرة مواقف مجانية للسيارات



نعم، يوفر فندق جوهرة مواقف مجانية لركن سيارات النزلاء.