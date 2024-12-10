دعاء نهاية العام الهجري مكتوب، ادعية اخر السنة الهجرية واولها

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هند السوليه - الرياض - دعاء نهاية العام الهجري أفضل الأدعية وأهم المعلومات

عندما نقترب من نهاية السنة الهجرية ونستقبل سنة جديدة، تهتم المسلمين بالدعاء والتفكر في العام الذي مضى. يعتبر هذا الوقت مهمًا لتقييم الأعمال والدعاء بالخير والتوفيق في المستقبل. في هذا المقال، سنتناول بعض الأدعية المستحبة في نهاية العام الهجري، وأيضًا معلومات حول التقويم الهجري وأبرز محطات السنة.

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التقويم الهجري وأهميته

التقويم الهجري وأهميته

يعتبر التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري، أساسًا لتحديد الأشهر والسنوات في التاريخ الإسلامي. يتكون هذا التقويم من 12 شهرًا ويستند إلى دورة القمر. كما جاء في قوله تعالى {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض}. وتُعتبر السنة الهجرية المعتمدة على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية.

موعد رأس السنة الهجرية 1446

موعد رأس السنة الهجرية 1446

تجدر الإشارة إلى أن السنة الهجرية الجديدة تبدأ بعد نهاية شهر ذي الحجة، وتوقيت بداية الشهر التالي يحددها ظهور الهلال. وفقًا للتوقعات الفلكية، سيوافق رأس السنة الهجرية 1446 يوم 7 يوليو 2025.

دعاء نهاية العام الهجري

دعاء نهاية العام الهجري

مع اقتراب انتهاء السنة، يسعى المسلمون لتوديع العام بأدعية طيبة. إليكم دعاء نهاية العام الهجري المكتوب

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر للأحياء والأموات. اللهم ارحمنا برحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا لما تحب وترضى."

دعاء آخر السنة الهجرية

"اللهم اجعل في قلوبنا من الخشوع والسكينة، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه."

أدعية ليلة رأس السنة الهجرية

أدعية ليلة رأس السنة الهجرية

في ليلة بداية السنة الهجرية، يمكن للمسلمين الدعاء بما يلي

اللهم اجعل لنا في هذا العام خيرًا وهدًى. اللهم ارزقني وأسرتي الصحة والعافية. اللهم توفّنا وأنت راضٍ عنا.

دعاء استقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد

عندما يبدأ العام الجديد، يُستحب الدعاء بما يلي

"اللهم اجعل هذا العام عام خير لنا ولأحبائنا، واكتب لنا فيه السعادة والتوفيق."

"اللهم احفظنا من كل شر، واغمرنا برحمتك."

الحكم على الدعاء في بداية العام

الحكم على الدعاء في بداية العام

اتفق العلماء على أن الدعاء في بداية السنة أو نهايتها ليس بدعة، بل هو عمل يُستحب للمسلمين القيام به. جاء في الأحاديث النبوية الشريفة ما يبعث على التوجه بالدعاء إلى الله في كل محفل ومناسبة.

صور وأفكار للتهنئة

صور وأفكار للتهنئة

قد يبحث البعض عن صور وأفكار للتهنئة ببداية العام الهجري الجديد، لذلك يُمكن نشر بوستات تعبر عن الأماني والدعوات بالخير والسعادة.

في النهاية، نحن أمام فرصة لتجديد النوايا والتضرع لله بالدعاء، فلنحتفظ بهذه اللحظات كفرصة للتفكر والعبادة.