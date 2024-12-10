أين تقع جزر البهاما

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جزر البهاما الموقع والجغرافيا



الموقع الجغرافي



تقع جزر البهاما في شمال غرب البحر الكاريبي، حيث تحدها كوبا من الجنوب وولاية فلوريدا الأمريكية من الشمال الشرقي،تمتد هذه الجزر على مساحة تقدر بنحو 13,880 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 182,182 نسمة وفقًا لإحصائية عام 2012.

المعالم الجغرافية



تتكون جزر البهاما من نحو 700 جزيرة، بما في ذلك الجزر الصغيرة والجزر المرجانية المنخفضة،تشتهر بشواطئها الرملية الخلابة والشعاب المرجانية المتنوعة،تضم جزيرة كات، على سبيل المثال، ارتفاعًا يصل إلى نحو 63 مترًا فوق سطح البحر، وتتميز بتغطيها بالحجر الجيري،تحتوي الجزر أيضًا على بحيرات صغيرة ذات مياه عذبة بالإضافة إلى نهر صغير يتواجد في جزيرة أندروس.

المعالم السياحية في جزر البهاما



تُعرف جزر البهاما بشواطئها الساحرة والمياه الفيروزية الصافية، إضافة إلى الطراز المعماري الذي يمتزج فيه القديم بالحديث،تحتوي الجزر على مجموعة من المعارض الفنية والمتاحف، مثل متحف القراصنة، بالإضافة إلى العديد من الأسواق التي تعكس التراث الثقافي الغني للجزر،كما تضم الجزر العديد من الحصون التاريخية، من بينها حصن فورت فينكاستل الذي أسس لأغراض أمنية.

مناخ جزر البهاما



يمتاز مناخ جزر البهاما بالاعتدال، حيث تتراوح درجات الحرارة في فصل الصيف ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، بينما تنخفض في فصل الشتاء إلى حوالي 21 درجة مئوية،نادرًا ما تقل درجات الحرارة عن 16 درجة مئوية.

السكان والثقافة



تشكل أصول السكان في جزر البهاما تنوعًا ثقافيًا غنيًا، حيث يعود الغالبية العظمى إلى أصول أفريقية، بينما يرتبط جزء آخر بتراث أوروبي،تشمل المجتمعات أيضًا لاجئين من الثورة الأمريكية وموطنين من بريطانيا،تُعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة، كما تُستخدم بعض اللغات الأخرى مثل الهايتية والفرنسية،تُعتبر المسيحية الديانة الأكثر شيوعًا بين السكان.

معلومات عن جزر البهاما



تبلغ المساحة الإجمالية حوالي 14,335.58 كيلومتر مربع وفق إحصائية عام 2011.

يبلغ عدد السكان حوالي 353,658 نسمة حسب إحصائية عام 2011.

تُعتبر مدينة ناسو العاصمة وأكبر مدن جزر البهاما، فضلاً عن كونها المركز السياحي الرئيسي.

الأشهر المثلى لزيارة البهاما هي نوفمبر، ديسمبر، فبراير، مارس، وأبريل.

يتسم المناخ بأنه استوائي في فصل الشتاء، وتتعرض الجزر للأعاصير في فصلي الخريف والصيف.

من بين أشهر المدن ناسو، مرفأ مارييس، فريبورت، جورج تاون، مرفأ مارش، ومرفأ جوفرنورز.

العملة الرسمية لجزر البهاما هي الدولار البهامي.

اللغة الرسمية هي الإنجليزية، بينما تُستخدم أيضًا الإسبانية والفرنسية والهندية والإيطالية والألمانية.

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 85% من السكان يتمتعون بأصول أفريقية، بينما يشكل أصحاب البشرة البيضاء نحو 12%.

تشغل الملكة إليزابيث الثانية دور الحاكم الرمزي، بينما تتولى الحكومة قيادة رئيس الوزراء الحكم الفعلي.

يتبع نظام الحكم في جزر البهاما النهج الديمقراطي البرلماني.

تكلفة السياحة في جزر البهاما



يبلغ متوسط سعر الوجبات للفرد الواحد يوميًا حوالي 45 دولار أمريكي.

يقدر متوسط الإنفاق اليومي لكل فرد بحوالي 200 دولار أمريكي.

تتراوح تكلفة التنقل بوسائل النقل المحلية حوالي 31 دولار أمريكي.

يبلغ سعر حجز الفندق لشخصين حوالي 197 دولار أمريكي.

تكلفة الرحلة لمدة أسبوع لشخصين تصل إلى حوالي 2794 دولار أمريكي.

يُعتبر متوسط الإكراميات اليومية حوالي 13 دولار أمريكي.

تكلفة الترفيه لكل فرد يوميًا تُقدر بحوالي 30 دولار أمريكي.

الاتصالات والإنترنت في جزر البهاما



تتميز جزر البهاما بنظام اتصالات متطور وحديث،من أهم شركات الاتصالات في البلاد

كابل جزر البهاما (ال تي دي).

كورالويف جراند بهاما.

الباهما (بي تي سي).

البهاما (دي اس ال).

الكترو تيليكوم المحدودة.

باتلينيت.

كورال ويف نيو بروفيدنس.

تاريخ جزر البهاما



العصور القديمة



كانت جزر البهاما مأهولة بالسكان الأصليين قبل وصول الأوروبيين.

الاستعمار الإسباني



اكتشف الإسبانيون جزر البهاما في القرن الخامس عشر خلال رحلات كريستوفر كولومبوس، رغم أنهم لم يؤسسوا مستوطنات دائمة في تلك الفترة.

الاستعمار البريطاني



في القرن السابع عشر، أصبحت جزر البهاما جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، حيث كانت مركزًا لتجارة الرقيق والتجارة الدولية.

العبودية



شهدت جزر البهاما فترة من نظام العبودية، حيث تم تحرير العبيد في عام 1834، مما ساهم في تشكيل المجتمع الحالي.

الاستقلال



حصلت جزر البهاما على استقلالها عن المملكة المتحدة في 10 يوليو 1973، مما أتاح لها الحرية في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.

تضاريس جزر البهاما



تتميز جزر البهاما بتضاريسها المتنوعة، حيث تشمل شواطئ رملية بيضاء طويلة، ومراجيح ومنخفضات، وشعاب مرجانية مزدهرة، وبحيرات زرقاء صافية،بعض الجزر تحتوي أيضًا على مرتفعات جبلية تقدم مناظر طبيعية خلابة.

اقتصاد جزر البهاما



يعتمد اقتصاد جزر البهاما بشكل كبير على السياحة والخدمات المالية، حيث تشكل السياحة المصدر الرئيسي للإيرادات، بينما تُعتبر الخدمات المالية الدولية جزءًا حيويًا من القاعدة الاقتصادية.

العيش في جزر البهاما



يمكن أن تكون تجربة العيش في جزر البهاما ممتعة نظرًا لجمال البيئة الطبيعية وثقافتها الفريدة،تتوفر خيارات متعددة للإقامة، ويتحدث السكان اللغة الإنجليزية،تُعرف الثقافة البهامية بالود والاحتفالات المفعمة بالموسيقى والرقص،بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام التعليمي ومرافق الرعاية الصحية متوفرة بشكل جيد.

كيفية التنقل بين جزر البهاما



تتيح جزر البهاما عدة وسائل للتنقل، بما في ذلك الطيران الداخلي، القوارب والعبارات، استئجار اليخوت، السيارات والدراجات، بالإضافة إلى خيارات المشي أو استخدام الدراجات الهوائية،تتوفر أيضًا خدمات التاكسي والحافلات، فضلاً عن الدراجات المائية والزلاجات.

فنادق جزر البهاما



تضم جزر البهاما مجموعة من الفنادق والمنتجعات الرائعة، مثل

فندق أطلانتس بارادايس آيلاند.

فندق بيهاما بيتش ريزورت آند كلوب.

فندق روزوود باريه.

فندق سانت كريستوفر.

فندق أوريانتال للبهاما.

كم تبعد جزر البهاما عن ميامي



يبلغ بُعد جزر البهاما عن ساحل فلوريدا حوالي 50 ميلاً بحريًا (تقريبًا 80 كيلومترًا).

تأشيرة جزر البهاما للمصريين



يحتاج المصريون إلى تأشيرة لدخول جزر البهاما،يجب على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال السفارة أو القنصلية البهامية مع المستندات المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر الصالح، حجز الفندق، تذكرة الطيران، وإثبات الموارد المالية.

كيفية استخراج فيزا جزر البهاما



للحصول على تأشيرة لجزر البهاما، يمكن اتباع الخطوات التالية

تحقق من متطلبات التأشيرة. إعداد المستندات المطلوبة. حجز الفندق وتذكرة الطيران. تعبئة استمارة الطلب. دفع رسوم التأشيرة. حجز موعد المقابلة. حضور المقابلة وتقديم المستندات. انتظر القرار واستلم التأشيرة.

أسئلة شائعة حول موقع جزر البهاما

