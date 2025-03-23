العالم اليوم - بسبب صاروخ أطلق من اليمن.. صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بسبب صاروخ أطلق من اليمن.. صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 08:18 صباحاً - دوت صافرات الإنذار وسط إسرائيل إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ودوت إثر ذلك صافرات الإنذار وسط البلاد.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في ذلك، مشيرة إلى أنه لم ترد تفاصيل حول ذلك حتى اللحظة.

وقال الجيش الإسرائيلي، لاحقا اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال أمس السبت إن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين "الأولى استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع ’فلسطين 2‘، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات ’يو أس أس هاري ترومان‘ في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن مساء الجمعة، بعدما انطلقت صافرات الإنذار في القدس ومناطق في وسط إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار قبل فترة قصيرة في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.