العالم اليوم - رسميا.. اليابان أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. اليابان أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:24 مساءً - أصبح اليابان أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026، بعد الفوز على البحرين.

وفازت اليابان 2-صفر على البحرين في سايتاما، الخميس، لتمدد سلسلة ظهورها في المونديال لـ8 مرات متتالية.

وفي المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة، سجل لليابان البديل دايتشي كامادا (66)، وتاكيفوسا كوبو (87).

وستقام النسخة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي الأولى التي تضم 48 فريقا بعد زيادة المنتخبات من 32.