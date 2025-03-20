العالم اليوم - إسرائيل.. بيان غاضب من أهالي الرهائن بعد تأجيل اجتماع الخميس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. بيان غاضب من أهالي الرهائن بعد تأجيل اجتماع الخميس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 12:24 مساءً - أصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الخميس، بيانا غاضبا، اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر.

وأتى البيان بعد تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت اجتماعا مقررا لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وفي بيان شديد اللهجة صادر عن منتدى عائلات الرهائن، اتهم أهالي المحتجزين نتنياهو وحكومته بـ"تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر".

ووفقا للعائلات، كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​مساء الخميس "لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

وجاء في البيان: "طالبت العائلات في بداية الأسبوع، وطوال الأشهر الماضية، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء والحكومة"، لكن "لا تعليق ولا رد".

وأعلن مكتب نتنياهو الخميس أنه سيجري تصويتا على إقالة بار مساء الخميس، متحديا النائب العام الذي يقول إن مثل هذه الخطوة تخالف البروتوكول.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الاجتماع بشأن غزة سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

وأثار قرار إسرائيل استئناف حرب غزة موجة غضب في الشارع الإسرائيلي، وسط احتجاجات تطالب بإكمال اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع مقابل الإفراج عن عشرات الرهائن الذين لا يزالون محتجزون هناك.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، رفضت إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب، وبدلا من ذلك أحكمت الحصار على القطاع ثم استأنفت الحرب.