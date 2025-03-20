العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة "فجرا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:24 صباحاً - أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس". وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة عن "سقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".

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