العراق.. مقتل عنصرين من "داعش"أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة آخرين في كمين شرق محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضحت القوات في بيان، أنها أوقعت خسائر بعناصر التنظيم وقتلت اثنين منه، أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، فيما أصيب آخرون بجروح.

وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق أن قوة من الجيش العراقي تمكنت من محاصرة مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين ما دفع أحدهم إلى تفجير نفسه.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية لا تزال تتعقب بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مختلف أنحاء العراق، وتنفذ بين الحين والآخر هجمات على أوكاره، خاصة في المحافظات الشمالية والغربية.