العالم اليوم - إسرائيل. دوي صفارات إنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل. دوي صفارات إنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:18 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من الخميس، إن صافرات الإنذار دوت في أعقاب هجوم صاروخي من اليمن، وسماع دوي انفجارات.

وفي القدس، سمع دوي عدة انفجارات بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 13 شخصا أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد الصاروخ

وأبلغت الشرطة عن إطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة الرابعة صباحا.

ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي إن "التفاصيل قيد المراجعة".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.