العالم اليوم - اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم وأنباء متضاربة حول "القصر"

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم وأنباء متضاربة حول "القصر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:24 صباحاً - احتدم القتال في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الذي يضم عددا من المنشآت الاستراتيجية من بينها القصر الرئاسي، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وتضاربت الأنباء حول على القصر الجمهوري، ففي حين أشارت منصات تابعة للجيش السوداني إلى اقتراب قواته من السيطرة عليه، أكدت قوات الدعم السريع انها لا تزال تتواجد بداخله.

ومنذ السبت، تشهد عدد مناطق الخرطوم معارك عنيفة تركزت بشكل كبير حول مناطق "المقرن" شمال غرب الخرطوم التي تبعد عن القصر بنحو كيلومترين.

واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة، واستمرا في تبادلا القصف المدفعي العنيف الذي طال عدد من المناطق السكنية.

وزاد التصعيد الأخير من المعاناة الكبيرة التي يعيشها نحو مليوني من المتبقين من سكان العاصمة البالغ عددهم قبل الحرب نحو ثمانية ملايين.