العالم اليوم - 178.. ماذا يعني رقم صلاح الجديد في الدوري الإنجليزي؟

انتم الان تتابعون خبر 178.. ماذا يعني رقم صلاح الجديد في الدوري الإنجليزي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:22 صباحاً - واصل محمد صلاح موسمه الاستثنائي مع ليفربول، وسجل هدفي الفوز على بورنموث، السبت، اللذين تقدم بهما في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الهدف الثاني لصلاح بتسديدة مقوسة رائعة بيسراه من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء، قائد منتخب مصر للمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز برصيد 178 هدفا.

وتقدم صلاح، الذي سجل الهدف الأول أيضا من ركلة جزاء، على لاعب تشلسي الإنجليزي السابق فرانك لامبارد، صاحب الـ177 هدفا.

ويتصدر القائمة ألان شيرر (260 هدفا)، ثم هاري كين (213 هدفا)، وواين روني (208 أهداف)، وأندي كول (187 هدفا)، وسيرجيو أغويرو (184 هدفا)، ثم صلاح.

ووسع ليفربول الفارق في سباق الفوز بلقب الدوري إلى 9 نقاط، بفوزه على مضيفه بورنموث.

وقال صلاح بعد اللقاء: "إنه شعور جيد حتى نكون منصفين، تسجيل الأهداف وفوز الفريق، إنه شعور مذهل".

وتابع اللاعب الملقب بـ"الملك المصري": "لكني قلت عدة مرات قبل ذلك إن الهدف الأساسي الفوز بالدوري الممتاز. نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

ويملك ليفربول 56 نقطة من 23 مباراة، مقابل 47 نقطة لكل من أرسنال ونوتنغهام فورست في المركز الثاني.

وسيستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة، الأحد.