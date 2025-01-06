العالم اليوم - تحت حراسة مشددة.. الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:25 مساءً - صادق الكونغرس الأميركي، الإثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2024، في إجراءات تمت دون عنف أو فوضى، في تناقض مع أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير 2021 عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول.

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 يناير يثير حقيقة غير عادية وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.

وأحاطت طبقات من سياج أسود طويل مجمع الكابيتول الأميركي في تذكير صارخ بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أرسل ترامب المهزوم حشدا من الغوغاء من أجل "القتال بكل قوة" فيما أصبح الهجوم الأكثر بشاعة على مقر الديمقراطية الأميركية خلال 200 عام.

وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.

وكان ترامب قد فاز بـ312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا.

وتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها، على أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري.