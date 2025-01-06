طهران: الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا تشمل الأمن والدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:32 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا التي سيوقعها الرئيسان مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين، تشمل مجالات واسعة أهمها الأمن والدفاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال حول الاتفاقية: "لها أبعاد مختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبيئة وقضايا الدفاع والأمن".

وأضاف: "تعود صياغة هذه الاتفاقية إلى أربعة أعوام وهي تحديث لاتفاقية التعاون طويل الأمد الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة. هذه الوثيقة تمت الموافقة عليها من البلدين منذ بداية الصيف، وكنا ننتظر الوقت المناسب ليوقع الرئيسان على الوثيقتين".

وتابع: "خلال ثلاثة عقود، وسعت إيران وروسيا تعاونهما في كافة المجالات، وحسب متطلبات الزمن ومستوى ونطاق العلاقات، كان لا بد من تحديث الاتفاقية السابقة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا".

وأعلن سفير طهران لدى روسيا كاظم جلالي مؤخرا عن قرب توقيع طهران وموسكو الاتفاقية، وأن بزشكيان سيتوجه إلى موسكو في 17 يناير الجاري.