العالم اليوم - ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.

وأنهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.