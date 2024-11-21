العالم اليوم - إنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر إنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان 3 قرى في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - دعا الجيش الإسرائيلي، الخميس، إلى إخلاء سكان 3 قرى في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس: "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في قرى برج الشمالي ومعشوق والحوش. أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".
وأضاف :"من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير" ، مشيرا إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".
وتابع :"يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إنذار إسرائيلي بالإخلاء لسكان 3 قرى في جنوب لبنان .. في رعاية الله وحفظة