نشكركم على متابعتكم خبر لا تدعهم يطفئون شغفك: كيف تتعامل بذكاء مع محاولات الإحباط في العمل؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في رحلتنا المهنية، نلتقي بأنواع مختلفة من الأشخاص، بعضهم يدعموننا ويشجعوننا على النمو، والبعض الآخر – للأسف – يميلون إلى بث سموم الإحباط في نفوسنا. قد يكون هذا الإحباط صريحًا في شكل انتقادات لاذعة أو تعليقات سلبية، أو ضمنيًا من خلال تجاهل أفكارك أو التقليل من شأن إنجازاتك.

التعامل مع هؤلاء الأشخاص بفعالية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على طاقتك الإيجابية وتحقيق أهدافك المهنية. فكيف يمكنك أن تحمي نفسك من تأثيرهم السلبي وتستمر في طريق النجاح؟

الخطوة الأولى: التعرف على مصدر الإحباط قبل أن تتفاعل، حاول أن تفهم دوافع الشخص الذي يحاول إحباطك. هل هو ناتج عن شعوره بالغيرة أو عدم الأمان؟ هل يعكس قلقه الحقيقي بشأن مشروع ما، وإن كان يعبر عنه بطريقة سلبية؟ أم أنه ببساطة شخص متشائم يرى الجانب المظلم من كل شيء؟ فهم الدافع قد يساعدك في تحديد أفضل طريقة للتعامل معه. استراتيجيات فعالة لمواجهة المثبطين:

1. حافظ على هدوئك وركز على الحقائق: عندما تسمع تعليقًا محبطًا، خذ نفسًا عميقًا وحاول ألا تأخذ الأمر على محمل شخصي. قيم الموقف بموضوعية وركز على الحقائق بدلاً من الانجرار وراء المشاعر السلبية. إذا كانت هناك أي نقطة بناءة في كلامهم، فاستفد منها.

2. لا تدعهم يقللون من شأنك: تذكر دائمًا قيمتك وإمكانياتك. لا تسمح لكلمات الآخرين بأن تحدد نظرتك لنفسك أو لقدراتك. احتفظ بسجل لإنجازاتك وراجعها عندما تشعر بالإحباط.

3. ركز على أهدافك: عندما تواجه محاولات للإحباط، وجه طاقتك نحو أهدافك المهنية. تذكر لماذا بدأت هذا العمل وما الذي تسعى لتحقيقه. هذا التركيز سيساعدك على تجاوز العقبات المعنوية.

4. ابحث عن الدعم الإيجابي: أحط نفسك بأشخاص إيجابيين ومؤمنين بقدراتك. تحدث مع زملائك الداعمين أو مديرك أو مرشدك المهني. الدعم من الآخرين يمكن أن يكون له تأثير كبير في التغلب على الإحباط.

5. ضع حدودًا واضحة: إذا كان شخص ما يحاول إحباطك بشكل مستمر، فمن الضروري وضع حدود واضحة. يمكنك أن تعبر عن انزعاجك بطريقة مهنية وحازمة، وتوضح أنك لن تسمح لهم بالتقليل من شأنك أو عرقلة تقدمك.

6. تعلم كيف تقول “لا”: في بعض الأحيان، قد يحاول الأشخاص المحبطون تحميلك بمهام إضافية أو إثقال كاهلك بمسؤوليات غير ضرورية. تعلم كيف ترفض بلباقة إذا شعرت أن ذلك سيؤثر سلبًا على إنتاجيتك أو معنوياتك.

7. حول الإحباط إلى دافع: بدلاً من الاستسلام للإحباط، حاول تحويله إلى دافع إضافي لإثبات خطأ توقعاتهم. استخدم كلماتهم السلبية كوقود لتحقيق المزيد من النجاح.

8. اعتني بنفسك: لا تدع الإحباط يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية. خصص وقتًا للاسترخاء وممارسة الأنشطة التي تستمتع بها. الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة يمكن أن يعزز قدرتك على التعامل مع الضغوط.

في الختام: مواجهة الأشخاص الذين يحاولون إحباطك في العمل ليست بالأمر السهل، ولكنها مهارة أساسية للنجاح المهني. من خلال فهم دوافعهم، والحفاظ على هدوئك، والتركيز على أهدافك، والبحث عن الدعم الإيجابي، يمكنك بناء حصانة ضد سموم الإحباط والاستمرار في طريقك نحو تحقيق طموحاتك.

تذكر دائمًا أن قيمتك الحقيقية تنبع من داخلك ومن إنجازاتك، وليس من آراء الآخرين السلبية