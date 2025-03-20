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روديجر يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

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روديجر يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 01:56 مساءً - علق المدافع الألماني، أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، على مستقبله مع الفريق، علماً أن عقده مع الفريق ينتهي صيف 2026.

وقال روديجر في تصريحات صحفية: “في كرة القدم، لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل، كل شيء ممكن أن يتغير”.

وأضاف: “أنا سعيد بمكاني الحالي مع ريال مدريد، ولا أفكر في المغادرة قريباً، هذا كل ما يمكنني قوله الآن”.

خلال الموسم الحالي، شارك روديجر في 42 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، سجل خلالها هدفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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