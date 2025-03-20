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ألكسندر إيزاك يحبط برشلونة وآرسنال

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ألكسندر إيزاك يحبط برشلونة وآرسنال

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 11:54 صباحاً - ردّ النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، على اهتمام برشلونة وآرسنال بضمه، وقال في تصريحات لصحيفة (فوتبول سكانالين) السويدية: ليس لدي الكثير لأقوله، لقد علقت على مستقبلي مع نيوكاسل عدة مرات… كشفت من قبل مدى حبي للنادي والمدينة، وأنني أشعر بالراحة هناك، ولا أفكر في المستقبل.

وأضاف: أريد فقط أن أقدم أداءً جيداً مع نيوكاسل.. لقد فزنا بكأس الرابطة، لكننا نريد أن ننهي الموسم بقوة، ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.. هذا هو تركيزي حالياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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