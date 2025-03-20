عين أسيسنيو على دوري أبطال أوروبا…

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 11:54 صباحاً - يحلم لاعب ريال مدريد الشاب راؤول أسيسنيو، أن يًتوج مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وقال أسينسيو، في تصريحاته لبرنامج (الشيرنجيتو) الإسباني: حلمي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ولدى أسينسيو عقد مع الميرنجي يمتد حتى عام 2026، لكن تقارير صحفية، أفادت أن إدارة ريال مدريد على أعتاب حسم الاتفاق النهائي مع أسينسيو لتجديد عقده لفترة طويلة.