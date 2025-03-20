تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثالثة: السعودية تواجه الصين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي اليوم، الخميس، الساعة 12:10 بتوقيت مكة المكرمة أستراليا وإندونيسيا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولحساب المجموعة ذاتها، تلتيقي اليابان والبحرين الساعة 13:35، فيما تلعب السعودية مع الصين الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة

أستراليا × البحرين 0-1

اليابان × الصين 7-0

السعودية × إندونيسيا 1-1

الصين × السعودية 1-2

إندونيسيا × أستراليا 0-0

البحرين × اليابان 0-5

أستراليا × الصين 3-1

البحرين × إندونيسيا 2-2

السعودية × اليابان 0-2

اليابان × أستراليا 1-1

الصين × إندونيسيا 2-1

السعودية × البحرين 0-0

أستراليا × السعودية 0-0

البحرين × الصين 0-1

إندونيسيا × اليابان 0-4

إندونيسيا × السعودية 2-0

الصين × اليابان 1-3

البحرين × أستراليا 2-2

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة (7)

1- اليابان: 16 نقطة (22- 2)

2- أستراليا: 7 نقاط (6-5)

3- إندونيسيا: 6 نقاط (6- 9)

4- السعودية: 6 نقاط (3- 6)

5- البحرين: 6 نقاط (5- 10)

6- الصين: 6 نقاط (6- 16)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.