نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثالثة: السعودية تواجه الصين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلتقي اليوم، الخميس، الساعة 12:10 بتوقيت مكة المكرمة أستراليا وإندونيسيا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ولحساب المجموعة ذاتها، تلتيقي اليابان والبحرين الساعة 13:35، فيما تلعب السعودية مع الصين الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة
أستراليا × البحرين 0-1
اليابان × الصين 7-0
السعودية × إندونيسيا 1-1
الصين × السعودية 1-2
إندونيسيا × أستراليا 0-0
البحرين × اليابان 0-5
أستراليا × الصين 3-1
البحرين × إندونيسيا 2-2
السعودية × اليابان 0-2
اليابان × أستراليا 1-1
الصين × إندونيسيا 2-1
السعودية × البحرين 0-0
أستراليا × السعودية 0-0
البحرين × الصين 0-1
إندونيسيا × اليابان 0-4
إندونيسيا × السعودية 2-0
الصين × اليابان 1-3
البحرين × أستراليا 2-2
ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة (7)
1- اليابان: 16 نقطة (22- 2)
2- أستراليا: 7 نقاط (6-5)
3- إندونيسيا: 6 نقاط (6- 9)
4- السعودية: 6 نقاط (3- 6)
5- البحرين: 6 نقاط (5- 10)
6- الصين: 6 نقاط (6- 16)
نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل
– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.