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تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثانية: العراق يستقبل الكويت

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تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثانية: العراق يستقبل الكويت

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فتلتقي كوريا الجنوبية مع عمان، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأردن مع فلسطين الساعة 21:15، والعراق مع الكويت بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
كوريا الجنوبية × فلسطين 0-0
العراق × عمان 1-0
الأردن × الكويت 1-1
عمان × كوريا الجنوبية 1-3
فلسطين × الأردن 1-3
الكويت × العراق 0-0
الأردن × كوريا الجنوبية 0-2
عمان × الكويت 4-0
العراق × فلسطين 1-0
كوريا الجنوبية × العراق 3-2
الأردن × عمان 4-0
فلسطين × الكويت 2-2
الكويت × كوريا الجنوبية 1-3
عمان × فلسطين 1-0
العراق × الأردن 0-0
فلسطين × كوريا الجنوبية 1-1
عمان × العراق 0-1
الكويت × الأردن 1-1

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة (7)
1- كوريا الجنوبية: 14 نقطة (12- 5)
2- العراق: 11 نقطة (5- 3)
3- الأردن: 9 نقاط (9-5)
4- عمان: 6 نقاط (6- 9)
5- الكويت: 4 نقاط (5- 11)
6- فلسطين: 3 نقاط (4- 8)

نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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