تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الثانية: العراق يستقبل الكويت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فتلتقي كوريا الجنوبية مع عمان، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأردن مع فلسطين الساعة 21:15، والعراق مع الكويت بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

كوريا الجنوبية × فلسطين 0-0

العراق × عمان 1-0

الأردن × الكويت 1-1

عمان × كوريا الجنوبية 1-3

فلسطين × الأردن 1-3

الكويت × العراق 0-0

الأردن × كوريا الجنوبية 0-2

عمان × الكويت 4-0

العراق × فلسطين 1-0

كوريا الجنوبية × العراق 3-2

الأردن × عمان 4-0

فلسطين × الكويت 2-2

الكويت × كوريا الجنوبية 1-3

عمان × فلسطين 1-0

العراق × الأردن 0-0

فلسطين × كوريا الجنوبية 1-1

عمان × العراق 0-1

الكويت × الأردن 1-1

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة (7)

1- كوريا الجنوبية: 14 نقطة (12- 5)

2- العراق: 11 نقطة (5- 3)

3- الأردن: 9 نقاط (9-5)

4- عمان: 6 نقاط (6- 9)

5- الكويت: 4 نقاط (5- 11)

6- فلسطين: 3 نقاط (4- 8)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.