تصفيات كأس العالم: غامبيا تواجه كينيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي الجابون والسيشيل، اليوم الخميس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت، ولحساب المجموعة ذاتها، تلتقي غامبيا وكينيا…

وتستكمل مباريات هذه الجولة في المجموعة السادسة، غداً الجمعة، بلقاء بوروندي وساحل العاج في المغرب، الساعة 22:00 أيضاً.

ترتيب المجموعة السادسة

1- ساحل العاج: 10 نقاط (12- 0)

2- الجابون: 9 نقاط (7-5)

3- بوروندي: 7 نقاط (8-6)

4- كينيا: 5 نقاط (7-3)

5- غامبيا: 3 نقاط (9-9)

6- السيشيل: دون نقاط (2- 22)