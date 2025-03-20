أفكار ذهبية لتعزيز جهاز المناعة خلال النصف الثاني من شهر الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:55 صباحاً - متابعة-جودت نصري

خلال النصف الثاني من شهر رمضان، قد يشعر البعض بالتعب والإرهاق، مما قد يؤثر على جهاز المناعة. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح لتعزيز جهاز المناعة خلال هذه الفترة:

1. التغذية السليمة والمتوازنة:

تناول وجبات متوازنة : يجب أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على جميع العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

: يجب أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على جميع العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن : مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

: مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. شرب كميات كافية من الماء : للحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز وظائف الجهاز المناعي.

: للحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز وظائف الجهاز المناعي. تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة : لأنها قد تضعف جهاز المناعة.

: لأنها قد تضعف جهاز المناعة. تناول الأطعمة التي تعزز المناعة: مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سي (الحمضيات، الفراولة، الكيوي) وفيتامين د (الأسماك الدهنية، البيض) والزنك (اللحوم الحمراء، البقوليات).

2. الحصول على قسط كافٍ من النوم:

الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد على تقوية جهاز المناعة.

حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

3. ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين وظائف الجهاز المناعي.

يمكن ممارسة الرياضة الخفيفة إلى المعتدلة، مثل المشي أو ركوب الدراجات، بعد الإفطار بساعتين.

4. تقليل التوتر والضغط النفسي:

التوتر والضغط النفسي يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوجا.

5. النظافة الشخصية:

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بالعدوى.

6. بعض الأطعمة التي تعزز المناعة: