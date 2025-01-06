الشباب إلى نصف نهائي كأس السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 07:54 مساءً - تأهل الشباب إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الفيحاء، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في ربع نهائي المسابقة.

ثنائية الليوث حملت توقيع كلاً من دانييل بودينسي (د2)، وعبد الرزاق حمد الله (د26)، فيما سجل مخير الرشيدي (د88) هدف الفيحاء الوحيد.

وكان الرائد تأهل لذات الدور بعد تغلبه على الجبلين بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.