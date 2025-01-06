الكشف عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع فان دايك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الهولندي، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول.

فان دايك يرتبط بعقد مع الريدز، ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن فان دايك يرغب بالانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث يرى أنها الخطوة المناسبة لمستقبله في ظل ما يعانيه الميرنجي من مشاكل دفاعية بسبب الإصابات.

وأشارت الشبكة، إلى أن وكلاء اللاعب تواصلوا بالفعل مع ريال مدريد ولكن الأخير رفض فكرة التعاقد مع المدافع الهولندي، رغم أن الصفقة ستكون مجانية.