فيروس جديد يهدد المنطقة.. تعرف على أعراض فيروس ميتا نيمو وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يشهد العالم حاليًا انتشارًا واسعًا لفيروس جديد يهدد الجهاز التنفسي، ألا وهو فيروس ميتا نيمو البشري (HMPV). هذا الفيروس، الذي اكتشف لأول مرة في عام 2001، يتسبب في أعراض تشبه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.

ما هو فيروس ميتا نيمو؟

ينتمي فيروس HMPV إلى عائلة الفيروسات المخلوية التنفسية، وهو يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. على الرغم من اكتشافه منذ سنوات، إلا أن تفشيه الحالي في جنوب شرق آسيا قد أثار القلق.

أعراض فيروس ميتا نيمو:

تشمل الأعراض الشائعة لفيروس HMPV ما يلي:

السعال: قد يكون جافًا أو مصحوبًا بلغم.

الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الاحتقان والتهاب الحلق: أعراض شائعة لنزلات البرد.

صعوبة في التنفس: قد تحدث في الحالات الشديدة.

التعب العام: الشعور بالإرهاق والضعف.

بحة في الصوت: فقدان مؤقت للصوت.

طرق الوقاية من فيروس ميتا نيمو:

النظافة الشخصية: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، خاصة بعد لمس الأسطح الملوثة.

تجنب الاتصال المباشر: تجنب ملامسة الأشخاص المصابين قدر الإمكان.

تغطية الفم والأنف: استخدم منديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم قم برميه في سلة المهملات.

تعزيز المناعة: اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، واحصل على قسط كافٍ من النوم، ومارس الرياضة بانتظام.

التطعيم: على الرغم من عدم وجود لقاح محدد لفيروس HMPV، إلا أن الحصول على التطعيمات الموسمية ضد الأنفلونزا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

نصائح للمصابين:

الراحة: احصل على قسط كافٍ من الراحة لتساعد جسمك على الشفاء.

شرب السوائل: شرب الكثير من السوائل يساعد على ترطيب الحلق وتخفيف الأعراض.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من سوء الأعراض ويضعف الجهاز المناعي.

استشارة الطبيب: إذا كانت الأعراض شديدة أو لم تتحسن، يجب عليك استشارة الطبيب.

هذا وفيروس ميتا نيمو هو فيروس تنفسي يمكن أن يسبب أعراضًا تشبه نزلات البرد والإنفلونزا. على الرغم من عدم وجود علاج محدد، إلا أن اتباع الإجراءات الوقائية يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس وحماية نفسك وعائلتك.