8 طرق طبيعية لتعزيز الكولاجين .. تخلصي من تجاعيد البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحرص الكثير من النساء على الحفاظ على نضارة بشرتهن وتقليل ظهور التجاعيد، ويُعتبر تعزيز الكولاجين من أبرز الحلول لهذه المشكلة. يُعد الكولاجين البروتين الأساسي الذي يساهم في صحة البشرة ومرونتها، إلا أن إنتاجه يقل مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على بشرة صحية.

مكملات الكولاجين

تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكولاجين يمكن أن يساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مرونة البشرة. أظهرت دراسة عام 2021 أن تناول مكملات الكولاجين المحللة لمدة 90 يومًا يمكن أن يقلل من التجاعيد ويحسن رطوبة الجلد. كما أظهرت دراسة أخرى في 2020 أن الكولاجين يعزز من قدرة خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين.

حمض الهيالورونيك

يُعد حمض الهيالورونيك من المركبات الفعّالة في تحفيز إنتاج الكولاجين. في دراسة عام 2014، أظهرت النتائج أن استخدام حمض الهيالورونيك يعزز من مستوى الكولاجين في الجلد. يُستخدم هذا المركب في العديد من علاجات التجميل مثل الحقن والكريمات الموضعية. كما أظهرت دراسة عام 2021 أن تناول مكملات حمض الهيالورونيك يمكن أن يُحسن من ترطيب البشرة.

فيتامين C

يُعتبر فيتامين C عنصرًا أساسيًا في عملية إنتاج الكولاجين. نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تقليل مستويات الكولاجين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الاسقربوط. يُمكن الحصول على فيتامين C من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، كما يُضاف عادةً فيتامين C إلى الكريمات الواقية من الشمس لتعزيز حماية البشرة.

جل الألوفيرا

يُستخدم الألوفيرا على نطاق واسع لعلاج البشرة المتضررة من الشمس أو لتخفيف التهابات الجلد. تشير الدراسات إلى أن تناول مستخلص الألوفيرا عن طريق الفم يمكن أن يحسن ترطيب البشرة ويقلل من عمق التجاعيد. كما يزيد من مستويات الهيالورونيك أسيد والكولاجين في الجلد.

الجينسنج

يُعتبر الجينسنج من الأعشاب التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة. أظهرت دراسة قديمة أن الجينسنج يمكن أن يعزز مستويات الكولاجين في الدم. وفي دراسة أخرى عام 2020، تم إثبات أن الجينسنج الأحمر يمكن أن يُحسن مرونة الجلد من خلال تقليل تصلب خلايا الكولاجين.

مضادات الأكسدة

تساهم مضادات الأكسدة في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة التي تضر بالكولاجين. بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والشاي الأخضر والزنجبيل، تحتوي على مواد قد تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين.

باتباع هذه النصائح، يمكن تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم وتحقيق بشرة أكثر شبابًا وصحة.