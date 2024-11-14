شهر العسل السكري: هل يمكن أن يتعافى مريض السكري؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم. ولكن هل تعلم أن بعض مرضى السكري يمرون بفترة تسمى “شهر العسل”؟ في هذه الفترة، قد يشعر المريض بتحسن كبير في مستوى السكر في الدم، مما يثير التساؤلات حول إمكانية الشفاء من هذا المرض.

ما هي ظاهرة شهر العسل السكري؟

تحدث ظاهرة شهر العسل عادة في المراحل المبكرة من مرض السكري من النوع الأول. خلال هذه الفترة، يقوم البنكرياس بإنتاج كمية كافية من الأنسولين بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى تحسن كبير في مستوى السكر في الدم. قد يستمر هذا التحسن لعدة أسابيع أو حتى أشهر، قبل أن يعود مستوى السكر للارتفاع مرة أخرى.

أسباب حدوث ظاهرة شهر العسل:

استجابة البنكرياس: في بداية المرض، يحاول البنكرياس تعويض نقص الأنسولين بإنتاج كمية أكبر منه، ولكن هذه الاستجابة تكون مؤقتة.

تدمير الخلايا البنكرياسية: على الرغم من هذه الاستجابة المؤقتة، إلا أن الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين تستمر في التدمير تدريجياً، مما يؤدي إلى عودة ارتفاع مستوى السكر في الدم.

أعراض شهر العسل السكري:

انخفاض مستوى السكر في الدم: قد يعاني المريض من أعراض نقص السكر في الدم مثل الدوخة والارتباك والتعرق.

تحسن عام في الصحة: يشعر المريض بتحسن عام في صحته، وقد يقلل من استخدام الأنسولين أو الأدوية الأخرى.

كيفية التعامل مع ظاهرة شهر العسل:

متابعة مستمرة مع الطبيب: يجب على المريض متابعة حالته الصحية بشكل دوري مع الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتعديل جرعات الأدوية حسب الحاجة.

التزام بنظام غذائي صحي: يجب على المريض اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم.

هل يمكن الشفاء من السكري بفضل ظاهرة شهر العسل؟

للأسف، لا يمكن الشفاء من مرض السكري من خلال ظاهرة شهر العسل. هذه الظاهرة مؤقتة، وعادة ما يعود مستوى السكر في الدم للارتفاع مرة أخرى. ومع ذلك، فإن فهم هذه الظاهرة يساعد على إدارة المرض بشكل أفضل وتحسين نوعية الحياة.